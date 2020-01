OL : La bataille des tickets pour la finale gagnée d'avance ?

Dans : OL.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais ont rendez-vous au Stade de France le 4 avril prochain. Et la demande de tickets pour ce choc face au PSG sera importante.

Dans un curieux hasard de l’histoire, six ans après avoir joué et perdu sa dernière finale de la Coupe de la Ligue face au PSG, c’était le 19 avril 2014 pour être précis, l’Olympique Lyonnais retrouvera le Paris Saint-Germain au stade de France. Pour ce qui sera la dernière finale de l’histoire de cette compétition, les supporters de l’OL ont bien l’intention de faire le voyage en masse jusqu’à la capitale pour essayer d’aider Moussa Dembélé et ses coéquipiers à décrocher un titre tant attendu. Et selon Le Progrès, dès mardi soir, quelques minutes après la victoire contre Lille, la billetterie en ligne du stade dionysien a été prise d’assaut. Mais si des billets les plus chers étaient encore en vente, ceux les moins chers étaient déjà indisponibles, le grand public ayant eu la possibilité de les acquérir depuis un mois.

Cependant, pas de panique pour les fans de l’Olympique Lyonnais, puisque tout est prévu par l’organisateur, à savoir la LFP. Et ce sont près de 20.000 places, la capacité d’un virage entier au Stade de France, qui seront probablement disponibles. Selon le quotidien régional, OL Voyage devrait proposer une formule incluant le transport en bus ou train et le ticket pour la finale Lyon-PSG du 4 avril. C’est la semaine prochaine que tout cela devrait s’organiser concrètement pour les supporters lyonnais, avec bien entendu une priorité pour les abonnés au Groupama Stadium. La fidélité ça paie.