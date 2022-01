Mercato : Bentancur à l'OL, Aouar sur le départ ?

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’OL tente un deal avec la Juventus, afin de récupérer Rodrigo Bentancur. Afin de mieux envoyer Houssem Aouar en Italie l’été prochain ?

Ancien grand espoir de la Juventus, Rodrigo Bentancur ne parvient pas à répondre aux grosses attentes placées en lui à son éclosion, quand la Vieille Dame luttait pour la victoire en Ligue des Champions. Cinq ans plus tard, l’Uruguayen pourrait changer d’air, pour le plus grand bonheur de l’OL. En effet, le journaliste Diego Martel annonce que la Juventus et l’Olympique Lyonnais sont sur le point de trouver un accord pour un prêt avec option d’achat du milieu de terrain. Les grandes lignes sont tracées, mais encore faut-il sceller ces discussions dans le marbre, même si Jean-Michel Aulas et les représentants turinois s’entendent bien depuis des années. Le montant de l’option d’achat pourrait être décisif, et il approcherait des 18 millions d’euros.

A 24 ans, l’Uruguayen se verrait ainsi proposer un nouveau défi, même si ce n’est pas spécialement dans l’entrejeu que le problème est le plus traumatisant pour Lyon. Néanmoins, les discussions et l’effort effectué par la Juventus pourraient aussi avoir une raison cachée. En effet, le club italien lorgne toujours sur Houssem Aouar, et estimerait que de bonnes négociations aideraient à faire venir l’international français à la Juventus l’été prochain. Cela fait en effet deux ans que le numéro 8 de l’OL possède un bon de sortie, sans pour le moment avoir trouvé sa destination. Ce deal en deux temps pourrait ainsi satisfaire toutes les parties, même si Bentancur n’a pas vraiment le même profil qu’Houssem Aouar.