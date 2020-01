CdL : Le PSG défiera l'OL en finale le 4 avril !

Dans : Coupe de la Ligue, PSG, Reims.

1/2 finale de la Coupe de la Ligue

Stade Auguste-Delaune

PSG bat Reims : 3 à 0

Buts : Marquinhos (9e), Konan (csc 31e), Kouassi (78e) pour le Paris SG

Expulsion : Munetsi (Reims) à la 74e

24 heures après l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue après une facile victoire à Reims (0-3). Lyon-PSG, ce sera le samedi 4 avril au Stade de France.

Il n’y a pas eu beaucoup de suspense ce mercredi soir à Reims où le PSG n’a mis que trois minutes pour débloquer la situation. En effet, sur un corner parisien, Marquinhos ouvrait le score d’une tête piquée (0-1). Paris était maître sur le terrain, et sur un coup-France signé Neymar, c’est Konan qui marquait involontairement contre son camp (0-2, 31e).

Au retour des vestiaires, et après l’expulsion de Munetsi, auteur d’un attentat sur Verratti (73e), c’est le jeune Kouassi qui corsait l’addition et clôturait le score. Cinq ans après une finale PSG-OL dans cette même Coupe de la Ligue, Paris et Lyon se retrouveront donc en avril pour la dernière finale de l’histoire de cette épreuve.