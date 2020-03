OL : L'Olympique Lyonnais mis au chômage partiel !

Dans : OL.

En réaction à la mise en sommeil des championnats de football, l'Olympique Lyonnais a officialisé mercredi soir la mise au chômage partiel du personnel sportif.

Les clubs français sont contraints de prendre des décisions rapides après la mise en pause du championnat de Ligue 1 chez les hommes et chez les femmes, et l'OL a décidé de passer à l'action sans trop attendre. « Compte tenu des mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation du Covid-19, qui ont entraîné la suspension de toutes les compétitions et entraînements, l’Olympique Lyonnais, à l’instar d’autres clubs de Ligue 1, informe avoir mis l’ensemble de son personnel sportif en chômage partiel jusqu’à nouvel ordre. L’Olympique Lyonnais précise, par ailleurs, avoir mis une partie de ses salariés administratifs en chômage partiel. Les autres collaborateurs ont été placés en « télétravail » et pour ceux dont la présence physique est nécessaire à la poursuite de leur activité, ils continuent d’opérer sur le site du Groupama Stadium dans le respect des mesures strictes de prévention contre le coronavirus », indique le club de Jean-Michel Aulas dans un communiqué.