OL : L'OL en mode PSG au mercato jusqu'à samedi !

Interrogé sur le mercato estival de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a livré plusieurs informations de taille.

En pleine Coupe du Monde 2018 en Russie, Jean-Michel Aulas ne délaisse pas pour autant son club rhodanien. Alors que le groupe de Bruno Genesio retrouvera le chemin de l'entraînement au début du mois de juillet avec deux nouveaux joueurs, vu que Leo Dubois et Martin Terrier ont été recrutés l'hiver dernier pour la saison à venir, l'OL ne compte pas se renforcer d'ici là. C'est en tout cas l'annonce faite par Jean-Michel Aulas, qui prévient tout de même qu'il vendra encore quelques joueurs d'ici la fin de ce mois de juin, date de la fin de l'exercice comptable pour 2017-2018.

« Il n’y aura pas d’arrivée avant le 1er juillet. Il y aura des départs, sûrement pour arrêter les comptes qui sont très bons, sans départ de star. On a une structure financière qui est d’aplomb. Si Nabil était parti, c’était le jackpot », a détaillé, dans Le Parisien, JMA, qui avoue donc que certains de ses éléments vont bientôt le quitter. Outre les probables transferts de Mouctar Diakhaby à Valence et celui de Jean-Philippe Mateta à Mayence, le président des Gones informe qu'Aldo Kalulu va quitter Lyon pour Bâle, après un prêt d'un an à Sochaux. Si le départ de Rafael au Besiktas a capoté, l'OL s'apprête donc à renflouer ses caisses sans se démunir, suite au départ du jeune Willem Geubbels pour 20 millions d’euros à Monaco. Une très bonne nouvelle avant d'entamer le recrutement en juillet.