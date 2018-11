OL : L’énorme gâchis, Memphis se fait dégommer

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Les Lyonnais vont avoir du mal à s’en remettre. Malgré l’optimisme de leur président Jean-Michel Aulas, qui rappelle qu’un nul face à Manchester City peut valider la qualification pour le prochain tour, l’OL a complètement déjoué face à Hoffenheim, gâchant deux buts d’avance et d’incroyables situations de contre. Le premier responsable en est Memphis Depay, qui a récolté la moins bonne note de son équipe dans L’Equipe comme dans Le Progrès, avec un 3/10, qui symbolise à la fois sa maladresse, ses mauvais choix et son attitude. Même s’il y a aussi un manque de chance, avec ce coup-franc qui rentrait et que Denayer, hors-jeu, pousse au fond des filets, le Néerlandais agace beaucoup, et il est ainsi sorti accompagné par autant de sifflets du public, que d’applaudissements du kop.

« Le Néerlandais a vécu une soirée noire pour un avant-centre. Il a travaillé, proposé, mais a affiché un déchet colossal dans le dernier geste, pour produire un gâchis qui a fait gronder les tribunes du Groupama Stadium », souligne ainsi L’Equipe, pour qui l’ancien de Manchester United est le premier responsable de l’incapacité lyonnaise à faire le break ce mercredi soir.