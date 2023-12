OL ‍: Ben Arfa et Fékir mettent la misère à Rayan Cherki

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir au Groupama Stadium, l'OL reçoit le FC Nantes. L'occasion pour Rayan Cherki de disputer son 100e match de Ligue 1 à seulement 20 ans.

L'OL compte bien enchainer une troisième victoire de suite en Ligue 1 face à Nantes ce mercredi soir. Pour cela, Pierre Sage aura besoin de compter sur ses meilleurs éléments. Alexandre Lacazette va beaucoup mieux, tout comme la défense lyonnaise. Cependant, un joueur fait toujours autant parler dans le Rhône : Rayan Cherki. Pourtant, à seulement 20 ans, l'international Espoirs s'apprête à disputer son 100e match de Ligue 1 ce mercredi soir. Une sacrée performance même si son rendement n'est pas vraiment des plus constants. Pour Sofiane de Winamax TV, il n'est vraiment pas utile de le comparer avec des Hatem Ben Arfa ou encore Nabil Fekir, qui ont eux-aussi été des exemples de précocité à l'OL.

Cherki, un titre mais des critiques

Sur son compte X, le consultant a en effet indiqué sur le sujet en répondant à un fan qui voulait savoir où en étaient Ben Arfa et Fekir au même âge : « Cherki va jouer son 100e match (!) de L1 vs Nantes. Dans l'ère moderne, seul Hazard atteint ce total si jeune. 100 matchs et toujours le même joueur : une stagnation technique et surtout une faiblesse de compréhension collective. Même en contexte compliqué, c'est anormal. Fekir et Ben Arfa ? Je ne sais pas ce que ça nous apporterait mais c'est même pas comparable : Ben Arfa était un athlète, quoi qu'on en dise. Fekir est au-dessus dans l'intelligence de jeu, largement ». Sur sa lancée, Sofiane précisera aussi que si une bonne offre arrivait cet hiver et qu'un remplaçant était trouvé, un départ de Cherki ne serait pas étonnant : « Il faut un remplaçant, sinon c'est inutile. Mais oui, fin de contrat dans un an, la question va se poser ». On en saura plus très prochainement car l'OL sera actif cet hiver et aurait même un budget de 50 millions d'euros pour se renforcer.