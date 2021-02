OL : L’Atlético Madrid toujours à l’affût pour Guimaraes

Dans : OL.

Très bon depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais en janvier 2020, Bruno Guimaraes est courtisé par de nombreux clubs à travers l’Europe.

Révélation de la fin de saison dernière, l'international brésilien ne survole pas les débats cette année. Relégué au second plan par Lucas Paqueta, qui réalise lui une énorme première saison sous le maillot des Gones, le joueur de 23 ans a notamment été freiné par le Covid-19 en ce début d’année. Mais depuis la fin janvier, l’ancien de l’Athletico Paranaense a retrouvé une place centrale dans le groupe de Rudi Garcia. Titularisé aux côtés de Paqueta, Aouar ou Thiago Mendes, Guimaraes vient d’ailleurs de réaliser la meilleure performance de sa saison avec l’OL contre Ajaccio en Coupe de France mardi (5-1). Auteur d’une passe décisive, l’Auriverde a multiplié les bonnes passes pour casser les lignes adverses. Preuve que le chouchou de Juninho revient à son meilleur niveau. Et ce n’est donc pas étonnant de voir que Guimaraes se retrouve dans le viseur de grands clubs européens.

Ces derniers jours, l’Inter a notamment été cité dans le dossier du Brésilien. Mais selon les informations de CalcioMercato, les Nerazzurri n’auront pas les moyens de sortir Guimaraes de Lyon l’été prochain. Tout simplement parce que le Gone vaut aujourd’hui 30 millions d’euros. Recruté pour 20 ME il y a plus d’un an, il a aussi été mis de côté par l’AC Milan, qui aura du mal à conclure un accord avec l’OL. Par contre, c’est l’Atletico Madrid qui pourrait venir à la charge pour le milieu de terrain. Déjà en lutte avec Lyon pour la signature du Brésilien en 2020, le club espagnol serait donc toujours intéressé à l’idée de recruter Guimaraes, comme plusieurs clubs anglais. Autant dire qu’en plus d’Aouar, Jean-Michel Aulas aura peut-être un autre dossier chaud à gérer lors du prochain marché des transferts.