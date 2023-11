OL ‍: Grosso viré, réponse le 6 décembre ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

La rencontre a eu lieu entre Fabio Grosso et John Textor. La confiance est relative alors que les résultats sont absents et que le vestiaire grogne. L'entraineur de l'OL a deux matchs pour sauver sa peau.

Présent à Lyon cette semaine pour tenter de convaincre la DNCG de laisser l’Olympique Lyonnais dépenser comme bon lui semble cet hiver, John Textor n’a pas la partie aisée, puisque l’instance financière n’a pour le moment pas donné son feu vert. Dans le même temps, le propriétaire du club rhodanien entend bien régler du mieux possible la crise sportive qui laisse son club à la dernière place de la Ligue 1, alors que la mi-saison approche dangereusement. Pour cela, le rendez-vous pressenti entre Textor et Fabio Grosso a bien eu lieu, et il n’a pas débouché à l’heure actuelle sur le limogeage de l’entraineur italien, affirme Le Progrès. La dernière défaite en date, à domicile contre Lille (0-2) a totalement plombé le moral des suiveurs lyonnais, devant l’incapacité à relever la tête et les grandes difficultés rencontrées par le champion du monde 2006 pour trouver la moindre solution. Pour beaucoup d’observateurs, la possibilité que la pige de Fabio Grosso prenne fin plus tôt que prévue est réelle. Mais ce n’est pas ce que pense John Textor, qui a renouvelé sa confiance en son entraineur, avec toutefois de gros bémols.

Le vestiaire gronde après Grosso !

Fabio Grosso fête ses 46 ans ce mardi ! 🥳🔴🔵



𝗝𝗼𝘆𝗲𝘂𝘅 𝗮𝗻𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 ! 🎂 pic.twitter.com/XXBSzZZBci — Olympique Lyonnais (@OL) November 28, 2023

La donne est assez simple, Fabio Grosso a deux matchs pour inverser la tendance, sans quoi il finira par prendre la porte en raison de son bilan largement négatif. Les matchs face à Lens ce samedi et contre Marseille mercredi prochain devraient donc être décisifs pour l’avenir de l’Italien. De son côté, John Textor se défend de chercher un nouvel entraîneur pour anticiper un limogeage de son coach actuel, mais cela n’empêche pas les rumeurs de courir, avec des noms qui sont lâchés, des agents qui viennent aux renseignements et des informations qui sont prises au cas où il faudrait trouver rapidement un technicien à l’OL. Un signe que l’urgence est bien là pour Lyon au niveau comptable, mais aussi pour Fabio Grosso dont les choix n’irritent pas que les supporters lyonnais. John Textor en personne aurait beaucoup de mal à comprendre pourquoi les joueurs venus récemment ne sont pas plus utilisés, signe que le mercato à la sauce américaine ne passe pas forcément pour l’entraîneur italien, qui n’a pas été décisionnaire à ce niveau. Mais la grogne monte, et dans le vestiaire, la fronde est totale avec les oppositions de plus en plus perceptibles de joueurs comme Lacazette, Tolisso, Lovren ou Mata, ce qui n’aide pas les Lyonnais à tirer tous dans le même sens. Il reste à savoir si ces difficultés sont surmontables, ou si cela va sonner le glas du passage de l'ancien défenseur à Lyon.