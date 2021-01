OL : L'ASSE est enfin derrière, Dubois est fier

Dans : OL.

Léo Dubois, défenseur de l’OL, après la très belle victoire de Lyon dans le derby contre l’ASSE (5-0) : « C’est un match quasi-parfait de notre part. On a fait une superbe performance. On a joué avec l’état d’esprit que l’on souhaite. On se relance en termes de points et de victoires. Je suis content pour l’équipe. Les buts sur coups de pied arrêtés ? Avant, on avait peu de chances de marquer sur des corners ou sur des coup-francs, mais maintenant, on travaille beaucoup ces phases de jeu avec le coach et le staff. Là, on a réussi à bien les frapper avec de la présence dans la surface, donc c’est bien. Ça montre aussi l’état d’esprit du groupe. On bosse dur pour tout ça. Ce matin, au départ de Lyon, les supporters nous ont fait vibrer. Ce soir, c’est nous qui les avons fait vibrer. En plus, on passe devant l’ASSE au nombre de victoires dans l’histoire du derby. C’est bien de ramener ça au club et au président », a-t-il lancé sur Téléfoot.