OL : L’affaire Marcelo dégénère, le Brésilien jugé coupable

Dans : OL.

Pris pour cible par des supporters de l’Olympique Lyonnais, Marcelo ne fait rien pour apaiser la situation. Et c’est justement ce qu’on lui reproche.

En pleine préparation du choc face à Marseille dimanche soir, l’Olympique Lyonnais doit gérer l’affaire Marcelo. Depuis l’altercation à l’aéroport de Lisbonne le mois dernier, le défenseur central est devenu la cible du Kop Virage Nord. Des tensions amplifiées par le comportement du joueur et de sa femme qui refusent de se laisser faire. Et qui obligent le président Jean-Michel Aulas à intervenir. Bien sûr, le patron du club rhodanien évitera de prendre parti. Contrairement à Nicolas Puydebois dont les reproches se dirigent vers le clan brésilien.

« Très franchement, pour que le président se charge personnellement de l’affaire Marcelo, c’est que le torchon brûle vraiment. C’est pris au sérieux au sein de l’OL sinon le président aurait envoyé son équipe, a prévenu le consultant d’Olympique et Lyonnais. S’il veut apaiser les choses, c’est car il sent que cela peut dégénérer donc c’est un véritable problème pour l’OL. »

Puydebois s’en prend à Marcelo

« Est-ce que les deux parties peuvent se réconcilier ? Tout le monde doit tirer dans le même sens, dans celui de l’OL. Donc on devrait pouvoir trouver un consensus. Après, Marcelo n’adopte pas l’attitude d’un joueur professionnel de Lyon et en plus, sa femme en rajoute, a accusé l’ancien Lyonnais. L’impunité des joueurs de foot connus qui gagnent bien leur vie, ça va cinq minutes car après le foot on redevient tous des gens normaux. » La bonne nouvelle pour Lyon, c’est que le conflit devrait passer au second plan le temps de l’Olympico.