OL : N°1 en Ligue des champions, Lyon a sa légende

Dans : OL.

Ada Hegerberg est devenue ce mercredi la meilleure buteuse de l'histoire de la Ligue des champions. Tout simplement. La première Ballon d'Or continue à écrire sa légende à Lyon.

Jean-Michel Aulas n’a jamais masqué toute l’importance qu’il accordait au football féminin et le patron de l’Olympique Lyonnais appréciera donc à a juste valeur le record désormais détenu par une de ses joueuses. En effet, ce mercredi après-midi, Ada Hegerberg est devenue la meilleure buteuse de l’histoire de la Ligue des champions à l’occasion de la réception du Fortuna Hjorring en match retour des 8e de finale de l’épreuve reine.

Avec son doublé, l’attaquante norvégienne de l’Olympique Lyonnais a atteint la barre des 53 buts en Ligue des champions et Ada Hegerberg devance deux joueuses allemandes Anja Mittag (51 buts) et Conny Pohlers (48 buts). On trouve ensuite a star brésilienne Marta (46) et Eugénie Le Sommer (46). Pour rappel, la buteuse de l'OL a remporté le premier Ballon d'Or féminin de l'histoire et est en course pour le conserver cette année.