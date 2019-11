OL : La femme de Marcelo tacle mieux que son mari

Dans : OL.

Après le match à Toulouse samedi, Marcelo a été victime d’insultes de la part de supporters lyonnais. La guerre semble profonde depuis la nuit de Lisbonne le 23 octobre.

Enervé par l’accueil des supporters à Lisbonne, Marcelo avait invectivé certains membres du Kop Virage Nord avant de prendre l’avion du retour. Il n’en fallait pas plus pour que la situation s’envenime et que les fans de l’Olympique Lyonnais prennent pour cible Marcelo, et en fasse leur véritable tête de Turc. La situation est entre les mains de Juninho et de Jean-Michel Aulas. Mais ce lundi soir, c’est la femme du défenseur rhodanien qui est entré dans la mêlée via les réseaux sociaux.

« Mon mari n'a aucun problème et n'en a jamais eu avec les sifflets des supporters. C'est seulement un idiot qui veut se montrer. Son problème est personnel avec mon mari. C'est cet idiot qui a invité mon mari à se battre pendant un match, le même idiot qui a essayé de brutaliser les joueurs à l'aéroport au Portugal et le même idiot qui a encore essayé de s'en prendre à Marcelo lors du match contre Toulouse. Je lui apporte mon soutien total. Des discussions ont actuellement lieu avec le club » a indiqué Tatiane Guedes sur Instagram avant de poursuivre. « J'ai du temps et de l'argent. Proférer des menaces est un délit (surtout à l'extérieur d'un stade) ». Les supporters de l’OL sont prévenus, un recours à la justice est envisagé contre celui ou ceux qui seraient tentés d'aller plus loin dans leurs menaces.