OL : Karim Benzema de retour, la clim est posée

Dans : OL.

Depuis plusieurs mois, le retour de Karim Benzema à l’Olympique Lyonnais fait fantasmer les supporters du club rhodanien.

En effet, le peuple lyonnais rêve de voir l’enfant prodige terminer sa carrière au sein de son club formateur. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2022, Karim Benzema ne s'est pas publiquement exprimé sur son avenir. En attendant, les rumeurs circulent avec son lot d’informations erronées. Sur les réseaux sociaux, un compte insider de l’Olympique Lyonnais a publié en cette fin de semaine qu’un accord était proche d’être trouvé entre Karim Benzema et Jean-Michel Aulas pour un retour de l’attaquant tricolore dès cet été avec un énorme effort financier de la part du n°9 du Real Madrid.

L’information a évidemment fait beaucoup réagir les supporters, mais pas seulement. Via son compte Twitter, l’ancien agent de Karim Benzema a climatisé tout le monde en faisant savoir qu’il s’agissait d’une fake-news. « Pourquoi tu fais ça ? » a publié Karim Djaziri avant de répondre à quelques supporters de l’Olympique Lyonnais. « Faire ça = spoil les bonnes infos ou diffuser les fausses infos ? Dire de la m…. », « Karim, si tu dois niquer le délire, fait-le maintenant, de suite. Je suis en slip, dois-je me rhabiller ? Oui, tu vas prendre froid » a notamment lâché l’ex-agent de Karim Benzema, extrêmement clair et pour qui un retour de l’attaquant du Real Madrid du côté de l’Olympique Lyonnais n’est absolument pas à l’ordre du jour. Rien de véritablement surprenant dans la mesure où Karim Benzema demeure un joueur cadre aux yeux de Zinedine Zidane dans la capitale espagnole…