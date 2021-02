OL : Benzema ok pour signer à Lyon, mais à 35 ans !

Dans : OL.

Actuellement au top avec le Real Madrid, Karim Benzema envisage de terminer sa carrière à l'OL.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema porte littéralement le Real Madrid. Si les résultats du géant espagnol sont en dessous de son standing, l'attaquant lui n'a jamais été aussi fort. Actuellement lié avec les Merengues jusqu'en 2022, l'ancien lyonnais devra patienter s'il espère un nouveau contrat. En effet, Florentino Pérez est actuellement légèrement occupé concernant les négociations avec un certain... Sergio Ramos. Dans tous les cas, le numéro 9 a une idée bien précise concernant son avenir. D'après les informations de Defensa Central, spécialisé dans l'actualité du club madrilène, le plan de Karim Benzema serait simple : prolonger avec le Real jusqu'en 2023 puis terminer sa carrière dans son club formateur.

Actuellement âgé de 33 ans, Karim Benzema semble de plus en plus fort. Toutefois conscient que le temps finira par faire son oeuvre, le buteur serait prêt à accepter une prolongation jusqu'en 2023 avec une baisse de salaire, ainsi qu'un rôle de rotation au sein de l'effectif madrilène. Une situation qui arrangerait le Real Madrid. En effet, la volonté du club est de recruter un attaquant plus jeune, la priorité étant Erling Haaland. Le club espagnol est également conscient que même en tant que joker de luxe, le Français pourrait être très utile. À la fin de son dernier contrat avec le Real, Karim Benzema pourrait alors rejoindre l'Olympique Lyonnais, libre, à 35 ans. S'il est encore à l'OL à ce moment là, Tino Kadewere pourrait donc réaliser son rêve, celui d'évoluer avec son idole.