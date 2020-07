OL : Juventus, Real, City, Bayern, Rudi Garcia a adoré le tirage

Dans : OL.

Concentré sur la finale de la Coupe de la Ligue, puis le match retour face à la Juventus Turin, l’Olympique Lyonnais a forcément suivi le tirage de la Ligue des Champions qui a eu lieu ce vendredi.

L’OL aura du lourd s’il parvient à sortir la Juve, avec la perspective d’un quart de finale face au vainqueur du duel Real Madrid - Manchester City. Et si cela devait encore passer, c’est du côté du FC Barcelone ou du Bayern Munich qu’il faudrait potentiellement se tourner. De quoi emballer littéralement l’entraineur Rudi Garcia, persuadé que ses joueurs vont forcément rêver de telles affiches. Il faudra pour cela dans un premier temps réussir une préparation parfaite dans les prochains jours.

« On avait joué le match aller au Groupama Stadium. C’est donc logique de jouer le retour à Turin même si ce sera à huis clos. Cette date nous convient car on aura une semaine pleine de préparation après la finale de Coupe de la Ligue. C’est d’ailleurs pour cela qu’on veut jouer notre dernier match amical le 24 juillet. Cela permettra d’avoir aussi une semaine normale pour préparer Paris. La Ligue des Champions. J'ai suivi ça. Si jamais on se qualifie, c’est un tirage royal. C’est une route incroyable à parcourir mais ô combien excitante. Sur le papier, c’est la Champions League que l'on aime. On n’a déjà pas besoin de motivation supplémentaire pour affronter la Juventus. Mais c‘est encore plus beau de savoir que si l’on passe, on jouera ces équipes-là », a livré un Rudi Garcia qui joue quand même le bilan de sa saison sur ces matchs prestigieux face au PSG et à la Juventus.