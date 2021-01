OL : Juste pour l'ASSE, Lopes le kamikaze va revenir

Dans : OL.

Dimanche soir, Anthony Lopes a encore été auteur d’une sortie dangereuse sur l’attaquant du FC Metz, Vagner Dias.

Lors de la première mi-temps du match entre l’OL et Metz, le gardien portugais de l’OL n’y est pas allé en douceur avec l’ancien attaquant de Saint-Etienne, le percutant en dehors de sa surface. En fin de match, sa sortie sur Leya-Iseka était bien moins virulente et totalement ratée, ce qui a permis au buteur belge des Grenats d’ouvrir le score et de l’emporter dans le temps additionnel au Groupama Stadium. Sorties trop musclées ou totalement ratées, il y a de quoi se demander s’il n’y a pas un réel problème mental pour Anthony Lopes. Sur son blog, Denis Balbir s’est posé la question. Le journaliste de But estime toutefois que le Portugais sera très certainement à son meilleur niveau dans le derby face à l’ASSE dimanche, un match qui le booste toujours à 100 %.

« Est-ce qu’il y a aujourd’hui un problème avec le gardien de Lyon ? On le sent aujourd’hui fragilisé dans ses sorties. Depuis la polémique d’Angers, Anthony Lopes sort moins souvent genou en avant de peur d’être sanctionné. Maintenant je pense que son genou, il le remettra quand il y aura le derby… Son problème me paraît éphémère. C’est un gardien habitué au haut niveau, habitué à tendre le dos face aux critiques autour de son style explosif, de son gabarit » explique Denis Balbir, lequel s’est également exprimé sur la cote de popularité très faible d’Anthony Lopes en France, en dehors bien sûr de Lyon. « Il a une personnalité qui fait qu’il est souvent au centre des polémiques. On ne va pas faire le laïus de toutes les histoires dans lesquelles il s’est retrouvé. De Metz à Everton en passant par Marseille ou Bastia, on peut comprendre qu’il énerve du monde. Moi le premier. Maintenant il est à l’image de l’OL. Une contreperformance n’est là que pour le motiver. Je m’attends à ce qu’il sorte un match de feu dans le derby face à Saint-Etienne. Et croyez-moi, s’il faut sortir et mettre le genou, il va le mettre ». Les Stéphanois sont prévenus, en proie au doute ou pas, Anthony Lopes mettra le pied ou le genou s’il le faut contre l’ASSE dimanche soir à Geoffroy Guichard.