OL : Anthony Lopes va devoir s'expliquer et vite

Dans : OL.

Outre une sortie musclée en première période, Anthony Lopes s'est un peu raté sur le but messin. Rudi Garcia veut s'expliquer avec son gardien de but.

Anthony Lopes est un habitué des polémiques, et l’incident intervenu en première période du match OL-Metz ne doit pas émouvoir plus que cela le portier international portugais de Lyon. Mais, Lopes est plus rarement mis en cause sur des buts encaissés par son équipe et dimanche soir cela a pourtant été le cas, le gardien de but de l’Olympique Lyonnais étant trop avancé sur l’action qui a permis à Metz de rafler la mise au Groupama Stadium. Dans la foulée de cette défaite, et sans hausser le ton, Rudi Garcia a tout de même reconnu qu’il voulait rapidement s’expliquer avec Anthony Lopes afin de mettre les choses à plat, même s’il ne veut pas se focaliser sur cette erreur.

« C’est le gardien de but d’une équipe qui domine ses matchs et joue haut, donc il doit se comporter comme un libéro. Il a cette qualité là d’aller vers l’avant, de pouvoir bien lire les trajectoires et d’intervenir quand il faut intervenir. Sur le but, il sort à contre-temps, mais l’erreur ne vient pas que de là, elle vient aussi du départ quand on a le ballon et on ne doit pas le perdre dos au jeu notamment. Pour Anto, on va en discuter avec lui pour savoir s’il est perturbé par le faire de ne pas vouloir faire de faute. Mais si c’est le cas, il faut qu’il retrouve la normalité de son jeu et qu’il continuer à se comporter comme le dernier des défenseurs », explique Rudi Garcia, qui souhaite rapidement évacuer ce possible souci avec Anthony Lopes.