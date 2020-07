OL : Juninho prêt à refaire sa spéciale au mercato

Dans : OL.

Il y a tout juste un an, Juninho avait pris la responsabilité de faire signer à l’OL un jeune brésilien totalement inconnu en Europe en la personne de Jean Lucas.

Doté d’un potentiel évident, le milieu de terrain de 20 ans n’a pas encore explosé dans la capitale des Gaules. Mais cet échec provisoire n’a pas découragé le directeur sportif de Lyon puisqu’au mois de janvier, Juninho remettait ça, cette fois en s’attachant les services de Bruno Guimaraes. Depuis son grand come-back à l’OL au début de l’été 2019, Juninho aime recruter made in Brésil. Et cette nette tendance pourrait encore s’accentuer dans les prochaines semaines selon Foot Mercato, qui affirme que l’Olympique Lyonnais suit avec beaucoup d’attention deux dossiers brésiliens dans l’optique du mercato estival.

Le premier joueur attentivement suivi par l’Olympique Lyonnais se nomme Luciano Vera. Du haut de ses 18 ans, il s’agit d’un latéral droit de River Plate, très dur sur l’homme mais également très technique. Son potentiel semble si important que Chelsea et la Lazio Rome sont d’ores et déjà sur les rangs pour tenter de l’arracher à River Plate. L’OL est également sur le coup, tout comme sur le dossier d’un certain Alan Velsaco. Encore plus jeune (17 ans), ce milieu offensif de poche (1m67) a été utilisé à deux reprises lors du Mondial U17. Grand espoir de l’Independiente, il dispose dans son contrat d’une clause libératoire à 16 ME. Dans ce dossier également, Juninho aura affaire à une rude concurrence avec des intérêts de Newcastle… et de l’AS Monaco. Plus que jamais, l’OL souhaite recruter Brésilien au mercato mais pour poursuivre cette stratégie, il sera nécessaire de libérer des places d’extra-communautaires. En ce sens, Fernando Marçal et Marcelo pourraient très rapidement être poussés vers la sortie…