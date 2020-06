OL : Alerte rouge pour Guimaraes, son agent déboule

Dans : OL.

Arrivé seulement en février, Bruno Guimaraes n’a pu jouer qu’une poignée de matchs avec l’Olympique Lyonnais.

Cela ne l’a pas empêché d’avoir immédiatement un gros impact et de se faire remarquer par sa présence physique et sa qualité technique, en plus de sa capacité à faire des différences avec sa puissance. De quoi promettre de belles choses à l’OL, qui l’a fait venir grâce notamment à un forcing de Juninho. Mais avec le confinement et l’absence de matchs, le jeune milieu de terrain a fini par se retrouver au centre de quelques rumeurs. Et dans un entretien à Fox Sports, le Brésilien a fait une erreur de jeunesse en se lançant sur des divagations sur son futur club, entre le FC Barcelone ou les formations de Premier League. Résultat, le message est forcément mal passé chez les supporters lyonnais, qui misent sur Bruno Guimaraes pour être leur futur Juninho. Et cela veut dire rester plusieurs années, pas quelques mois. Sentant bien le vent tourner, son agent a pris la parole sur les réseaux sociaux pour calmer la tempête. Répondant à un internaute déçu du comportement du Lyonnais alors qu’il venait d’arriver, son agent a calmé les choses.

« Il est très heureux à Lyon, il n’y a pas de quoi être déçu », a lancé Alexis Malavota, qui a certainement du briefer son poulain d’y aller mollo sur les déclarations d’amour aux championnats étrangers alors qu’il vient de débarquer en France. Nul doute que Bruno Guimaraes montrera son envie de bien faire à Lyon très rapidement, dès que les matchs reprendront. En attendant, le Brésilien prépare une belle surprise, car il s’est mis régulièrement à apprendre le Français, signe tout de même d’un certain attachement à son passage dans la capitale des Gaules.