OL : Juninho met tout le monde d’accord, elle jubile

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

De retour à Lyon dans un rôle de directeur sportif cet été, Juninho fait assurément l’unanimité dans la capitale des Gaules. Et bien au-delà même, avec un recrutement clinquant et un début de saison parfait, couronné de deux victoires en deux matchs. Pour Amandine Henry, capitaine de l’Equipe de France féminines et joueuse de l’OL, il est évident que le come-back de la légende brésilienne est un événement extrêmement positif pour Lyon. Car avec Juninho aux commandes, personne ne bronche à Lyon tant le respect est immense.

« Il est vraiment concentré sur les garçons. Si on le croise, on sent qu’il y a une bonne atmosphère dans le club. De par son nom, il y a du respect et beaucoup de souvenirs, donc je pense qu’il va amener de bonnes choses à Lyon » a-t-elle raconté sur l’antenne de Canal Plus avant d’évoquer Jean-Michel Aulas, plus investi dans la section féminine que son DS. « Ce qu’il y a de bien à Lyon, c’est la parité. Le président fait en sorte que les garçons et les filles soient logés à la même enseigne, donc on les croise souvent, on discute, on échange, parfois on se félicite aussi des matches et des résultats. On se soutient mutuellement » a indiqué la joueuse lyonnaise, aux anges en ce début de saison. Comme les fans de l’OL…