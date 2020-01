OL : Juninho doit quitter le monde des Bisounours

Dans : OL.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais amorçait une véritable révolution en chamboulant son organigramme à la suite de la nomination de Juninho au poste de directeur sportif.

Le bilan des six premiers mois du Brésilien à l’OL dans ce costume de dirigeant est contrasté. Et pour cause, le mercato estival ressemble pour l’instant à un échec, la faute aux prestations décevantes des recrues stars telles que Thiago Mendes ou Joachim Andersen. Mais pour Gilbert Brisbois, rien n’est perdu pour Juninho à Lyon. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a donné son avis sur le rôle de Juninho dans la capitale des Gaules, l’invitant à s’affirmer davantage afin de prendre concrètement le pouvoir.

« Je connais bien Juninho car il a bossé un peu avec nous à l’époque avec Luis Fernandez. J’ai envie de lui dire "prends le pouvoir, Juni et fait le ménage toi-même" ! Il doit prendre exemple sur Leonardo, il doit être un peu plus méchant. Il ferait bien d’aller voir Florian Maurice et de lui dire "écoute mon coco tu es gentil, mais je suis ton supérieur, tu n’auras affaire qu’à moi. Aulas m’as pris pour être le boss du sportif". Moi, je suis sûr que Juninho, ça va marcher si on le laisse faire. Mais il doit s’affirmer, il doit montrer les muscles. Le pouvoir ça se prend, surtout à des postes comme ça. Et même s’il s’est un peu planté au début, ce n’est pas grave » a commenté le présentateur de l’After Foot, pour qui Juninho peut être le véritable homme fort de l’OL dans les prochains mois.