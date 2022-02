OL : Boateng pète les plombs, Daniel Riolo a tout vu

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, Jérôme Boateng a été écarté par Peter Bosz pour le match de Ligue 1 entre l’OL et Nice samedi soir au Groupama Stadium.

L’absence de Jérôme Boateng a surpris tous les supporters ainsi que les observateurs du championnat de France à l’occasion du match entre l’Olympique Lyonnais et Nice samedi soir. Mais le choix de Peter Bosz n’avait rien d’un hasard, l’entraîneur néerlandais ayant écarté Jérôme Boateng pour des raisons disciplinaires. Comme ce fut déjà le cas plus tôt dans la saison avec Léo Dubois, l’ex-défenseur du Bayern Munich s’est fritté avec certains de ses coéquipiers, ce qui a poussé Peter Bosz à l’écarter pour la réception des Aiglons. Sur l’antenne de RMC, le journaliste Daniel Riolo a analysé le pétage de câble de Jérôme Boateng et pour le consultant de l’After Foot, il n’y a rien de surprenant tant la mentalité à l’OL n’a rien à voir avec celle que Boateng a connu au sein de l’exigeant vestiaire du Bayern Munich ainsi que de la sélection allemande…

Boateng choqué par le vestiaire de l'OL ?

Jérôme #Boateng a été écarté du groupe pour son comportement jugé excessif et nerveux.



Il y a plusieurs semaines, le défenseur allemand s'était notamment bagarré avec Bruno #Guimaraes.



Il a aussi contesté la tactique contre Monaco, ce qui n'a pas plu à Peter #Bosz. (L'Équipe) pic.twitter.com/MwUNvzgvat — Inside Gones (@InsideGones) February 11, 2022

« Dans l’affaire Boateng, il faut préciser que cela a dû être un choc pour lui de passer du Bayern Munich, de la Bundesliga, à Lyon en Ligue 1. Ne serait-ce qu’au niveau de la structure club et de ce qu’il a vu en termes de motivation, d’exigence. Le problème est parti de là avec pas mal de joueurs quand il a vu le directeur sportif partir, que c’est parti dans tous les sens. Je pense que Boateng n’a absolument rien compris à la mentalité de certains joueurs dans ce vestiaire qui s’est fracturé assez vite dans la saison d’abord avec les Brésiliens, ensuite contre les Français plus un autre groupe. A mon avis, Boateng a été complètement perdu dans ce vestiaire, d’où son pétage de plomb, il n’a rien du comprendre » a analysé Daniel Riolo, défendant Jérôme Boateng malgré les critiques reçues par l’international allemand depuis sa mise à l’écart par Peter Bosz à Lyon.