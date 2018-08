OL : Jouer le Barça à huis clos, JM Aulas craint un immense gâchis

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Même si l'Olympique Lyonnais a décidé de faire appel de la décision de l'UEFA de faire jouer à l'OL son premier match de Ligue des champions au Groupama Stadium à huis clos, l'appel rhodanien n'est pas suspensif et Lyon devra donc très probablement évoluer face à des tribunes vides. Pour Jean-Michel Aulas, il est clair que cette sanction doit alerter tout le monde à l'OL, le président lyonnais étant conscient qu'il ne fallait pas rejeter le faute sur les autres à chaque occasion.

« Cette sanction grave, qui n'a rien à voir avec l'exclusion de la compétition, est un signal pour nos supporters et ceux qui gèrent la sécurité au club. Il faut en tirer les conséquences (...) Tout le monde va prendre conscience que si nous tombons sur Barcelone et que c'est à huis clos, ce sera un immense gâchis mais que ceux qui en ont la responsabilité l'assument. Nous n'avons sûrement pas été parfaits », a reconnu Jean-Michel Aulas, à quelques heures du tirage au sort des poules de la Ligue des champions et donc du calendrier de l’Olympique Lyonnais. De quoi encore plus croiser les doigts pour le président de l'OL.