OL : Jordan Veretout, l'autre grosse surprise du mercato ?

Par Corentin Facy

A la recherche d’un successeur à Boubacar Kamara, l’OM a ciblé Jordan Veretout. Mais l’international français est également pisté par l’OL.

Le mercato est lancé à l’Olympique Lyonnais, qui annoncera jeudi matin le retour d’Alexandre Lacazette après cinq ans passés à Arsenal pour l’international français. Dans la foulée, Anthony Lopes sera en conférence de presse, le gardien lyonnais ayant prolongé son contrat jusqu’en juin 2025. Dans les semaines à venir, les grandes manœuvres vont se poursuivre à l’OL, qui souhaite renouveler une grande partie de son effectif. Au milieu de terrain, Thiago Mendes ne sera pas retenu tandis que Tanguy Ndombele est reparti à Tottenham après son prêt de six mois dans la capitale des Gaules. Pour compenser ces deux départs, l’Olympique Lyonnais a manifesté son intérêt pour le milieu de terrain français de la Roma, Jordan Veretout, selon l'insider Mohamed Toubache Ter. Ciblé par Marseille, l’ancien Nantais plait beaucoup à l’état-major de l’OL ainsi qu’à l’entraîneur Peter Bosz.

L'OL se lance sur la piste de Veretout

Dans ce dossier, la concurrence sera rude pour l’Olympique Lyonnais, qui part avec l’énorme handicap de ne disputer aucune coupe d’Europe la saison prochaine au contraire par exemple de l’OM, directement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. En France, un troisième club suit attentivement la situation de Jordan Veretout, lequel est devenu indésirable aux yeux de son entraîneur José Mourinho. Il s’agit de Lille. Mais pour l’heure, la piste des Dogues ne peut pas être considérée comme sérieuse par Veretout, qui ne sait pas qui sera le coach nordiste la saison prochaine. Quoi qu’il en soit, il y a de plus en plus de chances de voir l’ancien milieu du FC Nantes et de l’AS Saint-Etienne revenir en Ligue 1 cet été. Il faudra en revanche assouvir les exigences financières de la Roma, qui réclame entre 10 et 15 millions d’euros bonus compris pour le transfert de l’international tricolore de 29 ans.