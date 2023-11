OL ‍: John Textor en plein cauchemar mondial et total

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Depuis sa prise de pouvoir définitive à l'OL et l'éviction de Jean-Michel Aulas, John Textor vit des heures difficiles. Le club rhodanien souffre en championnat et n'a toujours pas gagné. Mais, si Textor voulait retrouver le moral avec ses autres clubs Eagle, c'est raté.

Un réseau de clubs mondiaux, connectés les uns aux autres pour progresser tous ensemble. Tel est le projet de John Textor avec Eagle Football et les trois clubs qu'il possède comme actionnaire majoritaire : l'OL, le RWD Molenbeek et Botafogo. Toutefois, dans la vraie vie, Textor vit tout le contraire de ce schéma idyllique. En effet, l'OL est en extrême difficulté depuis le début de saison. Les Lyonnais sont 18e et derniers de Ligue 1 avec seulement 4 points et surtout aucun succès en 10 matchs. Pour se consoler, Textor pouvait regarder ailleurs et notamment au Brésil avec Botafogo mais ce ne sera bientôt plus le cas.

Depuis août, les clubs de Textor ont gagné 5 fois à eux trois

Large leader du championnat brésilien avec 12 points d'avance, Botafogo s'écroule complétement. Le club carioca vient d'enchaîner 4 défaites de rang, subissant deux remontadas contre Palmeiras (3-4 après avoir mené 3-0) et Gremio (3-4 après avoir mené 3-1). Résultat, ces deux adversaires ont rejoint Botafogo au classement. Le 4e Bragantino est à 1 petit point, Flamengo 5e est à 3 points seulement. Botafogo n'a gagné que 2 matchs toutes compétitions confondues depuis août.

En Belgique, ce n'est pas forcément meilleur non plus pour le RWDM. Le promu de Molenbeek a fait un début de saison encourageant avant de connaître un vrai coup de mou : aucun succès sur les 6 derniers matchs avant samedi et un seul sur les 10 derniers matchs depuis août. Les Molenbeekois ont pu se consoler en battant une équipe de D3 en coupe de Belgique sur le score de 1-0. Les hommes de Claudio Caçapa ont souvent flanché en fin de match, perdant des points à 4 reprises dans les dernières secondes. Fort heureusement, après 2 mois sans succès en championnat, ils ont renoué avec le succès ce samedi à Eupen 3-1. Une preuve pour l'OL et John Textor que la sinistrose n'est pas éternelle chez Eagle Football. A l'OL d'imiter son cousin belge du côté de Rennes dimanche pour soulager un peu son propriétaire américain.