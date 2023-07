OL ‍: Piste zappée, Chelsea a trouvé des dossiers sur Cherki

Un temps intéressé par Rayan Cherki, Chelsea a entamé des discussions avec l’entourage du Lyonnais. Mais après s’être renseignés, les Blues ont abandonné la piste à cause du comportement du milieu offensif. Une bonne nouvelle pour le club rhodanien qui tient à conserver ses jeunes talents.

Malgré les montants énormes investis par le propriétaire Todd Boehly, Chelsea n’a pas été inspiré dans son recrutement ces derniers mois. Avec la nomination du manager Mauricio Pochettino, le club londonien espère prendre des décisions plus pertinentes sur le marché des transferts. La preuve avec le cas Rayan Cherki. Pour compenser le départ de Mason Mount, transféré à Manchester United pour environ 70 millions d’euros, le pensionnaire de Premier League a pensé au milieu offensif de l’Olympique Lyonnais.

Il faut dire que le Français sort d’une excellente deuxième partie de saison, durant laquelle les Blues l’ont observé à plusieurs reprises lorsqu’ils gardaient un œil sur leur recrue Malo Gusto. Les rapports sur les performances de Rayan Cherki étaient donc positifs et Chelsea a décidé de contacter l’entourage du Gone, que la presse anglaise dit ouvert à un départ. Mais avant de se lancer dans cette opération onéreuse, les dirigeants anglais se sont renseignés sur leur cible. Résultat, le journaliste Nathan Gissing croit savoir que Chelsea n’a pas apprécié les informations récoltées.

