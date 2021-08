OL : Jérome Boateng, le coup de folie lyonnais

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

En grande souffrance sur le plan défensif, l’Olympique Lyonnais tente de faire venir Jérome Boateng.

Le défenseur central, champion du monde avec l’Allemagne en 2014, a l’énorme avantage d’être libre de tout contrat, et n’a pas forcément eu énormément de pistes ces dernières semaines. A 32 ans, il va devoir remonter la pente après une dernière saison décevante avec le Bayern Munich, qui l’a laissé partir sans regret. Mais faire venir un tel joueur serait tout de même un énorme coup pour l’OL, qui a pris contact avec lui selon plusieurs sources. La réflexion est en cours et la situation contractuelle de l’Allemand lui permet de signer quand il le souhaite à Lyon, et pas forcément avant le 31 août. Mais bien évidemment, tout cela risque de se jouer dans les prochaines heures, histoire de renforcer l’effectif de Peter Bosz pour les premiers jours de septembre, et pas quelques semaines plus tard.

Olympique Lyon are in talks to sign Jerome Boateng as free agent. Direct contacts with his agent. Sevilla and Hertha Berlin are not working on it. 🔵 #OL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2021

Le problème de ce plan alléchant reste logiquement au niveau du salaire de l’international allemand. Jérome Boateng touchait 12 millions d’euros par an avec le Bayern. Même avec de sérieux efforts, il exploserait la masse salariale lyonnaise, et aurait de grandes chances d’être le plus gros salaire de l’histoire de l’OL. Ce dossier part donc de très loin, mais Jean-Michel Aulas a aussi des arguments, comme le fait que Boateng n’a toujours pas trouvé preneur deux mois après la fin de son contrat au Bayern Munich. C’est en tout cas à ce niveau que les discussions ont actuellement lieu avec le natif de Berlin, qui n’a jamais quitté la Bundesliga en dehors d’une courte aventure décevante à Manchester City. En Ligue 1, il pourrait retrouver un certain Lionel Messi, qui l’a tant fait souffrir lors de ce fameux match de Ligue des Champions face à Barcelone en 2015.