OL : Madrid le voulait, Bruno Guimaraes préfère l'Olympique de Juninho

Dans : OL.

Au lendemain de la qualification en demi-finale de la Coupe de France grâce au succès face à l’Olympique de Marseille (1-0), l’Olympique Lyonnais a présenté sa recrue star de l’hiver, Bruno Guimaraes.

L’OL a déboursé la coquette somme de 20 ME pour recruter le capitaine de la sélection olympique du Brésil. Très courtisé durant le mercato hivernal, Bruno Guimaraes était également dans le viseur de l’Atlético de Madrid. Mais c’est bien l’Olympique Lyonnais, pourtant en grande difficulté en championnat, qui a eu les faveurs de ce grand espoir du football brésilien. Interrogé en conférence de presse sur les raisons de son choix, celui dont le maillot sera floqué « Bruno G » a répondu en mettant, sans surprise, le directeur sportif lyonnais Juninho en avant.

« Juninho a été le principal responsable de mon arrivée. Il a appelé ma famille, mes agents. Il a été super sincère et très loyal. Il m'a présenté un beau projet de carrière, c'est ce qui a fait que j'ai décidé de venir ici. J'ai un passeport espagnol, j'auras pu choisir la Liga. Il y avait l'Atético, Benfica, je les remercie de m'avoir approché mais je me sens déjà la maison en ayant choisi Lyon » a indiqué Bruno Guimaraes, lequel pourrait bien jouer dès dimanche face au Racing Club de Strasbourg en Ligue 1. Le joueur s’est en tout cas dis prêt à aider son équipe. « Je remercie les supporters qui ont envahi mes réseaux sociaux. Je ressens l'enthousiasme. Si l'entraîneur décide de me mettre sur le terrain dès dimanche, je suis prêt ». Un discours de joueur très motivé qui devrait plaire aux supporters de l’OL. De son côté, Rudi Garcia pourrait bien être tenté de lancer Bruno Guimaraes dès dimanche, d’autant que Lucas Tousart est sorti blessé à la cuisse face à l’OM mercredi.