OL : Jean Lucas revit à Brest, loin de Rudi Garcia

Dans : OL.

Cette semaine a plutôt été mouvementée du côté de l’Olympique Lyonnais sur le marché des transferts, et notamment avec le départ de Jean Lucas à Brest.

Ces derniers jours, tout le monde parle du chassé-croisé entre Moussa Dembélé, prêté avec une option d’achat de 35 millions d’euros à l’Atlético Madrid, et Islam Slimani, arrivé libre après une première partie de saison compliquée à Leicester. S’il est vrai que ces deux mouvements sont les plus importants du moment à Lyon, le club rhodanien a également enregistré le départ de Jean Lucas. Prêté à Brest jusqu’à la fin de la saison, sans indemnité ni option d’achat, le milieu de terrain ambitionne de progresser sous les ordres d’Olivier Dall'Oglio. Transféré du Flamengo à Lyon durant l’été 2019 pour 8 ME, le Brésilien n’a joué que 166 minutes en L1 cette saison. C’est donc dans l’idée de gagner du temps de jeu qu’il est parti en Bretagne cet hiver.

« Le début de saison à l’OL ? J’étais déçu de ne pas pouvoir jouer plus car il y avait beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Je dois continuer de travailler car si je ne travaille pas, je ne joue pas. Alors je vais montrer à l’entraîneur que je peux avoir un rôle important. J’ai besoin de plus de minutes. L’arrivée à Brest ? Tout se passe très bien pour l’instant. J’aime beaucoup le club et l’ambiance qui y règne. Il y a de très bons joueurs et beaucoup d’intensité à l’entraînement. Ça me plaît beaucoup. Je commence déjà à me faire des amis et à faire connaissance avec les autres joueurs. J’espère progresser au fil des jours », a expliqué, sur Téléfoot, Jean Lucas, qui reviendra chez les Gones, où il est sous contrat jusqu’en 2024, avec l’ambition de s’imposer comme un titulaire. Pour cela, il pourra compter sur le soutien de Juninho, qui croit beaucoup en lui pour la période post-Rudi Garcia.