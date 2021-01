OL : Juninho et Rudi Garcia, un accroc au mercato ?

Dans : OL.

Leader du championnat au soir de la 19e journée avec l’OL, Rudi Garcia a pris de l’épaisseur au sein du club rhodanien.

De plus en plus écouté par ses dirigeants, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais parvient à imposer quelques choix en période de mercato. Cet été, c’est lui qui a poussé afin de recruter Mattia De Sciglio, prêté par la Juventus Turin. En ce mois de janvier, le coach de l’OL a également émis quelques volontés, dont celle de prêter Jean Lucas en Ligue 1, alors que le Brésilien ne jouit quasiment d’aucun temps de jeu depuis le début de la saison. En marge de la présentation d’Islam Slimani, Juninho a évoqué le départ temporaire du prometteur milieu de terrain brésilien. L’occasion pour le directeur sportif de l’OL de faire clairement savoir que le prêt de Jean Lucas était une volonté de Rudi Garcia, et qu’il croyait encore très fort en lui.

« Le départ de Jean Lucas, c’est une demande de Rudi Garcia qui a préféré qu’il soit prêté. Ce n’était pas prévu non plus... Il a fait seulement 5 matchs dans le onze de départ. Ce n’est pas juste de juger Jean. Si vous me dites : « est-ce que vous pouvez juger Jean ? », je dirais non. On ne l’a jamais vu dans de bonnes conditions, avec les titulaires. Ce n’est pas facile pour l’entraîneur. Ça a bien tourné au milieu, c’était plus difficile pour Jean Lucas. Après un an et demi, il pouvait faire plus. Partir à Brest, c’était son choix. Il y avait d’autres équipes. C'est une formation qui fait plaisir à voir jouer. Jean a besoin de grandir. J’espère qu’il va réussir à jouer et ensuite revenir chez nous » a indiqué Juninho, dont on sent qu’il aurait sans doute apprécié que Jean Lucas reste à Lyon afin de tenter de s’imposer. Mais le coach Rudi Garcia, de plus en plus influent à l’OL, en a décider autrement.