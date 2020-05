OL : Impressionnant, Depay donne un autre motif de regret à Aulas

Dans : OL.

Victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou en décembre dernier, Memphis Depay poursuit sa rééducation à un rythme élevé. De quoi donner des regrets supplémentaires à l’Olympique Lyonnais.

Le report de l’Euro à l’année prochaine et l’arrêt définitif de la saison de Ligue 1 n’ont rien changé au programme de Memphis Depay. Depuis sa grave blessure au genou en décembre dernier, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais se démène pour raccourcir les délais de guérison prévus par le staff médical. Et les résultats sont bluffants lorsque l’on jette un œil aux vidéos régulièrement publiées par l’international néerlandais. Dans sa dernière publication ce samedi, on voit déjà l’ancien joueur de Manchester United travailler sa finition face au but, ainsi que ses appuis et sa vivacité.

Autant dire que Memphis Depay aurait sans doute été prêt pour une reprise du championnat, du moins si le gouvernement et la Ligue de Football Professionnel avaient patienté. Voilà qui ajoutera des regrets supplémentaires du côté de Jean-Michel Aulas. Rappelons que le président de l’Olympique Lyonnais ne cesse de critiquer la décision d’arrêter la saison. Quoi qu’il en soit, la star des Pays-Bas sera disponible pour le début du prochain exercice. Reste à savoir si l’attaquant portera toujours le maillot de Lyon, lui qui a jusqu’ici refusé les offres de prolongation reçues alors que son contrat expire en 2021. Rien de très rassurant sachant que Memphis Depay ne cache pas sa volonté de retrouver un cador européen.