OL : 900 ME partis en fumée, Aulas enrage

Une semaine après l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1, Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique Lyonnais, est toujours aussi furax.

Le boss du club rhodanien n’a toujours pas digéré. En actant la fin du championnat de France avant le mois de mai, la LFP s’est mis quelques clubs à dos. Encore plus depuis que les autres grands championnats européens ont remis la machine en route. Voyant que l’Allemagne et sa Bundesliga vont reprendre dès le 16 mai prochain, dans des stades à huis clos, Aulas continue donc d’enrager. Car pour JMA, la Ligue s’est trop précipitée en bouclant l’exercice en cours à la 28e journée. Pour lui, la LFP aurait mieux fait d’attendre de voir l'évolution de la pandémie de coronavirus pour prendre une aussi grande décision. Et alors qu’il envisage de faire un recours devant la justice pour défendre les intérêts de l'OL, Aulas a remis une pièce dans la machine sur fond de crise économique.

« L’UEFA a confirmé qu’il était possible de finir le championnat fin août ou début septembre ! La perte pour le championnat professionnel français, si on maintient notre position strictement française, sera de 700 à 900 millions d’euros : une catastrophe économique ! », a lâché, sur Twitter, le président Aulas, qui se montre donc très inquiet pour la L1 et son OL. Surtout qu’en plus des pertes liées à la crise sanitaire du Covid-19, Lyon pourrait également avoir de nouvelles difficultés économiques la saison prochaine, en cas de non-participation à la Coupe d’Europe. Malgré tout cela, Christophe Lepetit se veut quand même optimiste pour les Gones. « Ce qui a été mis en place et qui devait permettre à l’OL de se stabiliser au plus haut niveau français et de disputer chaque année la Ligue des Champions va servir de matelas pour amortir les conséquences de cette crise », a avoué l’économie du sport sur le site Olympique-et-lyonnais. Un discours rassurant, qui ne consolera toutefois pas Aulas...