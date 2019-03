OL : Herrera rêve tellement de Lyon... qu'il n'y signera jamais

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

« C’est vrai qu’Hector et sa famille rêvent de venir à Lyon et à l’OL : j’ai confiance en lui ». Répondant à l’un de nos articles sur Twitter, Jean-Michel Aulas affirmait en février dernier que l’international mexicain Hector Herrera souhaitait rejoindre l’Olympique Lyonnais, et que son arrivée au prochain mercato était donc largement envisageable. Libre à l’issue de la saison, le capitaine du FC Porto devrait pourtant échapper aux Gones, à en croire les informations obtenues en ce début de semaine par la presse portugaise.

Effectivement, le quotidien O-Jogo affirme dans ses colonnes que c’est l’Atlético de Madrid qui va rafler la mise, devant des clubs comme Lyon, Rome ou encore l’Inter de Milan. Le Mexicain aurait enfin tranché, mais sa décision ne sera pas annoncée avant a fin de la saison, par respect pour les supporters du FC Porto. Par ailleurs, le journal portugais explique que c’est la stabilité du projet de l’Atlético qui a été déterminante pour Hector Herrera, Diego Simeone étant certain de rester en poste chez les Colchoneros. Il est vrai que la situation ne semble pas aussi stable à Lyon ou à l’Inter, où les coachs Bruno Genesio et Luciano Spalletti ne savent pas de quoi leur avenir sera fait. Assurément, c'est une belle piste qui tombe à l’eau pour les Gones en vue du mercato…