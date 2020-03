OL : Guimaraes est un crack, Neymar valide le gros coup de Lyon

Dans : OL.

Mercredi soir au Groupama Stadium, Bruno Guimaraes a connu la défaite pour la première fois face au Paris Saint-Germain de son compatriote Neymar.

Titulaire pour la quatrième fois de suite après les matchs contre Metz, la Juventus Turin et Saint-Etienne, le jeune brésilien a semblé émoussé en fin de match. Néanmoins, Bruno Guimaraes fait toujours autant l’unanimité du côté des supporters et des dirigeants de l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que c’est depuis son arrivée et son positionnement au sein du milieu de terrain des Gones avec Lucas Tousart et Houssem Aouar que l’OL va mieux, et s’est repositionné comme un sérieux postulant au podium en Ligue 1 et à une qualification en quart de finale de Ligue des Champions. En plus d’être apprécié par ses dirigeants et ses supporters, Bruno Guimaraes a également le respect de ses adversaires.

Effectivement, Neymar en personne a publié un sympathique message sur son compte Instagram officiel mercredi soir après la victoire du PSG face à l’OL afin de mettre en lumière l’ancien joueur de l’Athletico Paranaense. « Bonne chance crack » a ainsi publié Neymar au capitaine de la sélection olympique du Brésil, qui se rendra en toute logique à Tokyo l’été prochain pour disputer les Jeux, contrairement à Neymar. Bruno Guimaraes a en tout cas apprécié le petit message de Neymar puisqu’il lui a immédiatement répondu, également via Instagram. « Merci crack, je suis ton fan » a-t-il écrit alors que sur le terrain du Groupama Stadium mercredi, les deux hommes se sont croisés à de multiples reprises. Neymar a même commis une très grosse faute sur son jeune compatriote avant de s’empresser de le relever et de s'excuser. Preuve que la relation est chaleureuse entre Neymar et Bruno Guimaraes. Marcelo ne peut pas en dire autant, le défenseur de l’OL s’étant sévèrement pris le bec avec le n°10 du PSG…