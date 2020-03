OL : Guimaraes c'est énorme, Pierre Ménès est épaté

Dans : OL.

Dimanche soir, Bruno Guimaraes a disputé son troisième match à l’OL. Pour un bilan parfait de trois victoires, cette fois dans le derby face à Saint-Etienne.

Depuis son intégration dans le onze de départ pour le déplacement à Metz, il est évident que Bruno Guimaraes a métamorphosé le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Pointe basse du milieu de Rudi Garcia, l’international brésilien permet à Houssem Aouar et à Lucas Tousart d’être plus libres, ce qui impacte positivement l’ensemble de l’équipe rhodanienne. Sur son blog, le consultant de Canal Plus, Pierre Ménès, s’est dit agréablement surpris par l’adaptation express de Bruno Guimaraes à Lyon. Un joueur qui change tout pour l’OL en cette fin de saison…

« Lyon a remporté sans aucune contestation possible son derby. Notamment grâce à une première période brillante en termes de jeu, de pressing, d’intensité et de construction. Il est évident que l’arrivée de Guimaraes en pointe basse de l’entrejeu permet à Aouar d’être déchargé de certaines responsabilités défensives et à Tousart de jouer plus haut. Au final, tout le monde en bénéficie. C’est sur un coup-franc de Terrier que Dembélé a ouvert le score de l’épaule mais c’est vrai qu’à la mi-temps, on se disait que malgré une domination sans partage avec 78% de possession, l’OL n’avait pas eu tant d’occasions que ça (…) Lyon gagne cinq rangs, se repositionne à la 5e place du classement et jouera très gros la semaine prochaine avec la demi-finale de Coupe mercredi au Groupama Stadium face au PSG puis le déplacement capital à Lille dimanche prochain » a indiqué le journaliste, pour qui Lyon peut nourrir de belles ambitions en cette fin de saison, notamment grâce à son nouveau taulier du milieu de terrain, Bruno Guimaraes. La sentinelle technique tant désirée par Juninho depuis l’été dernier…