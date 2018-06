OL : Gueida Fofana pour remplacer Cris ?

Dans : OL.

On l'a appris ce mercredi, Cris a décidé de quitter l'Olympique Lyonnais, l'ancien défenseur brésilien ayant bien compris que sa place sur le banc de la réserve de l'OL était de plus en plus menacée. Et selon Le Progrès, afin de remplacer le duo composé du Policier et d'Armand Garrido, dont les résultats avec cette équipe n'ont pas été à la hauteur (11e de National 2 avec 11 victoires, 4 nuls et 15 défaites), la direction de l'Olympique Lyonnais pense nommer très rapidement un autre duo composé de Christian Bassila et Gueida Fofana.

Retiré des terrains depuis février 2017 en raison de ses graves soucis à la cheville, Gueida Fofana avait ensuite pris des fonctions au sein du centre de formation, Jean-Michel Aulas tenant sa promesse de ne pas laisser tomber un joueur contraint de stopper sa carrière alors qu'il n'avait que 25 ans. Christian Bassila et Gueida Fofana auront pour mission de faire mieux cette saison aux commandes de la formation de National 2, antichambre de l'équipe de Bruno Genesio.