OL : Grégory Schneider alerte l'OL, ce choix va faire exploser Memphis !

Dans : OL, Ligue 1.

« Je sais que je dois accepter les décisions du coach, mais je suis déçu, je pense mériter plus de respect. Je mérite mieux que ça et je devrais jouer tous les matches ». Après le match contre Angers qu’il a débuté sur le banc samedi après-midi, Memphis Depay poussait un coup de gueule plutôt inattendu. Un coup de sang que personne n’avait vu venir à Lyon, et qui pose une question : Bruno Genesio doit-il (encore) le sanctionner en le faisant débuter sur le banc contre Bordeaux, ce week-end ? Cela serait une énorme erreur selon Grégory Schneider, qui estime que prendre cette décision signifierait d’entrer en guerre avec le Néerlandais.

« Si Genesio met Memphis sur le banc contre Bordeaux, cela veut dire qu'il le sanctionne encore et encore. Et s'il fait ça, il va partir en guerre avec lui et ce n'est pas une bonne idée. Tu peux le sanctionner une ou deux fois, mais pas six fois, sinon cela n'a plus aucun intérêt. Après il ne faut pas dire que Memphis a gagné le match tout seul car il n'a pas été le seul à être décisif. Dembélé et Aouar ont été très bons également en deuxième mi-temps. Sans ses coéquipiers contre Angers, Memphis ne gagne pas le match contrairement à Mbappé qui a gagné le Classique tout seul » a confié le journaliste dans L’Equipe du Soir. Au vu de son entrée en jeu très remarquée à Angers samedi, il serait surtout assez incompréhensible de se passer du talent de Memphis. Et ce ne sont certainement pas les supporters de l’OL qui diront le contraire.