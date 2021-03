OL : Gouiri cartonne, un gros bonus pour Lyon ?

Dans : OL.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais faisait le choix de vendre définitivement Amine Gouiri à l’OGC Nice contre 7 ME.

A l’époque, cette décision avait choqué les supporters de l’OL, dont une partie suivait les performances de l’attaquant avec la réserve. Huit mois plus tard, les regrets se confirment à Lyon au vu de la saison exceptionnelle réalisée par Amine Gouiri. En dépit des difficultés de Nice, l’ancien attaquant de l’OL a inscrit 16 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues, de quoi laisser d’énormes regrets aux supporters ainsi qu’aux dirigeants de l’Olympique Lyonnais. Dans les mois à venir, Jean-Michel Aulas pourrait toutefois se consoler grâce à un pourcentage à la revente négocié au moment du départ d’Amine Gouiri vers Nice. Lors du futur transfert du joueur, l’OL percevra 15 % du montant global du deal. Et cela pourrait s’avérer être très fructueux au vu de la cote du joueur à travers l’Europe, selon 90 Min.

Le média croit savoir que l’AS Roma a été particulièrement interloquée par les prestations remarquables d’Amine Gouiri depuis le début de la saison. Le club de la Louve cherche un buteur susceptible de prendre la succession d’Edin Dzeko, toujours performant mais vieillissant. Le directeur général romain Tiago Pinto suit attentivement les progrès d’Amine Gouiri et ne s’interdit pas d’entrer en négociations avec l’OGC Nice dès cet été afin de négocier un éventuel transfert. A priori, il faudra sans doute patienter une saison de plus avant de voir Gouiri quitter la Ligue 1, mais son départ pourrait rapporter un joli petit pactole à Lyon. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle d’un certain Nabil Fekir, qui a rejoint le Bétis Séville et qui fera le bonheur de l’Olympique Lyonnais quand il changera de club. Cela tombe bien, l’international tricolore est dans le viseur de plusieurs clubs italiens et espagnols et un départ pourrait intervenir cet été…