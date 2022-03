OL : Gouiri brille, c’est tout Lyon qui pleure

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison exceptionnelle, Amine Gouiri a encore brillé avec Nice contre Versailles mardi soir en demi-finale de la Coupe de France.

Avec un but et une passe décisive pleine de classe pour Kasper Dolberg face à Versailles mardi soir, Amine Gouiri a été un grand artisan de la qualification de l’OGC Nice pour la finale de la Coupe de France. Plus globalement, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais est l’homme fort de l’actuel troisième de Ligue 1. Auteur de 11 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Amine Gouiri n’en fini plus d’impressionner et de se faire un nom en Europe à quelques mois de l'ouverture du marché des transferts. Les performances de Gouiri font le bonheur de Christophe Galtier et de Nice et au contraire, elles laissent d’immenses regrets à Lyon, qui l’a laissé partir il y a un an et demi pour seulement 7 millions d’euros.

Gouiri laisse d'immenses regrets à l'OL

Après la victoire de Nice contre Versailles en Coupe de France, les supporters de l’OL étaient nombreux à pleurer -une nouvelle fois- le départ d’Amine Gouiri. Les mois passent mais les regrets semblent éternels chez les supporters de l’Olympique Lyonnais au vu du talent hors du commun de l’attaquant de Nice, formé à Lyon. « Gouiri-Dolberg. Nice à l'attaque que l'OL aurait dû avoir si on avait travaillé rien qu'un minimum correctement ces dernières années. En attendant, on a une attaque Dembélé Kadewere » peste un supporter dont le tweet a été aimé près de 1000 fois. Un autre supporter abonde dans le même sens. « Je sais que cela va saouler certains mais on tient encore à rappeler que Rudi Garcia et l'OL ont laissé filer Amine Gouiri à Nice pour faire de la place à Kadewere. Bonne journée » écrit-il, dépité.

💥 Gouiri régale, Dolberg conclut : 2-0 pour Nice contre Versailles !#OGCNFCV78, c'est en exclusivité sur Eurosport 2, l'appli Eurosport et https://t.co/7qbNJch1A0 pic.twitter.com/SWmFoSxK9q — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 1, 2022

L’Olympique Lyonnais ne se remet pas de cette très mauvaise opération. La preuve, des tweets semblables à ceux retranscris ci-dessus ont fleuri par dizaines mardi soir après la prestation XXL d’Amine Gouiri contre le club de National 2. « Je suis toujours aussi triste de me dire que Gouiri est parti à Nice j'arrive pas à tourner la page », « L’OL a vendu Amine Gouiri fin de la blague », « Je suis lyonnais et ça me fait mal de le dire mais Gouiri a fait le bon choix de fuir le banc de l’OL », « Mais Gouiri quelle insolence, je ne le dirais jamais assez mais on retiendra toujours @OL », « On va rappeler tous les jours que l'OL a vendu Gouiri 7M pour acheter Tino Kadewere 12M » ou encore « Nous sommes le 02.03.2022 et je n’arrive toujours pas à comprendre comment @OL a pu vendre Gouiri c’est sidérant » peut-on lire sur Twitter, où des dizaines et des dizaines de messages similaires ont été postés par des supporters lyonnais toujours aussi meurtris par le départ d’Amine Gouiri.