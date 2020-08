OL : Le Barça bluffé par Bruno Guimaraes, ça sent la grosse attaque

Dans : OL.

A tous les niveaux, l’Olympique Lyonnais s’est offert une incroyable bouffée d’oxygène ce vendredi soir à Turin.

L’OL est devenu, malgré sa défaite 2-1, le premier club français à sortir la Juventus en Coupe d’Europe. De quoi effacer la déception de la défaite en finale de la Coupe de la Ligue une semaine plus tôt. Et surtout le droit de rêver encore une fois, avec une défense de fer et un milieu jeune mais qui se fait forcément remarquer. Si Maxence Caqueret a crevé l’écran, le FC Barcelone continue d’observer avec insistance Bruno Guimaraes. A peine arrivé à Lyon en janvier, le Brésilien a eu un impact immédiat et est d’ores et déjà considéré comme un titulaire aux yeux de Rudi Garcia. S’il a été un peu moins inspiré ballon au pied face au PSG et la Juventus, il apporte énormément sur la densité et possède un répondant physique qui permet d’en faire déjà une pierre angulaire. Ses performances ont alerté les scouts du club catalan, annonce ainsi Don Balon.

Le média espagnol évoque un intérêt qui ne date pas d’hier en Espagne, car l’Atlético Madrid avait voulu le faire venir avant que Juninho ne coupe l’herbe sous le pied de tout le monde. Arrivé pour 25 ME, Bruno Guimaraes a dans la foulée de ses bonnes performances reçu un appel de la Seleçao. Sa facilité d’adaptation à la Ligue 1 a frappé les esprits, et le joueur a même déjà reconnu qu’il était flatté par l’intérêt des grands d’Europe, sans se détourner de ses ambitions lyonnaises. Au point de passer à l’action cet été ? Ce n’est pas impossible pour un Barça qui se cherche vraiment au milieu de terrain, même si l’arrivée de Miralem Pjanic, et le recrutement l’an dernier de Frenkie De Jong doivent permettre au renouvellement de s’opérer. Car l’OL n’a aucune intention de faciliter un départ pour un joueur qui vient d’arriver, et a encore une grosse marge de progression.