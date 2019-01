OL : Gomis est fan du grand Genesio et de l'immense Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

S’il est encore assez loin de faire l’unanimité, Bruno Genesio a gagné du crédit auprès des supporters de l’Olympique Lyonnais après l’exploit à Manchester City, le 19 septembre dernier. Un match qui restera dans la légende du club rhodanien, et qui a forcé l’admiration des anciens comme Bafétimbi Gomis. Dans les colonnes du journal L’Equipe, l’ancien buteur de l’OL a d’ailleurs tenu à rendre un hommage appuyé à Bruno Genesio, dont les compétences ne sont pas reconnues à sa juste valeur selon lui.

« Bruno (Genesio) n’est pas assez reconnu à mon goût, il fait un travail remarquable. Réaliser un exploit face à Manchester City à l’aller puis au retour, faire évoluer Tanguy Ndombele et Ferland Mendy, des joueurs venus de l2, jusqu’à un statut d’international, qualifier l’OL pour les 8es de finale de la Ligue des Champions… S’il était un entraîneur étranger, on vanterait ses mérites. Il a la chance d’avoir un grand président qui résiste aux pressions, à l’injustice » a expliqué un Bafétimbi Gomis très élogieux envers le coach de l’OL, mais également envers son président Jean-Michel Aulas. Des propos qui feront sans doute très plaisir aux deux intéressés. Et qui ne manqueront pas de faire réagir les supporters lyonnais…