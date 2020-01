OL : Giroud renfort n°1 du mercato, Lyon est déjà prêt !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais veut frapper fort lors du mercato d'hiver afin de repartir au combat en Ligue 1. Et la signature d'Olivier Giroud serait évidemment un gros coup.

La deuxième moitié de l’année est à oublier pour l’OL et ses supporters, seule la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions empêchant la déprime totale du côté de la capitale des Gaules. Mais pour espérer faire mieux dès la reprise de 2020, il est évident que Jean-Michel Aulas va devoir sortir son chéquier, car sans recrutement de gala on voit mal comment Lyon pourra se redresser durablement. Et c’est le nom d’Olivier Giroud qui est le premier cité lorsque l’on évoque le mercato hivernal, l’attaquant français de Chelsea étant ouvertement sur le départ des Bleus afin d’avoir du temps de jeu et ainsi obtenir son ticket en équipe de France pour l’Euro 2020.

Giroud-Dembélé à la pointe de l'OL ?

Cependant, si la concurrence italienne semble vive pour l’Olympique Lyonnais dans le dossier Giroud, notamment parce que le joueur pourrait être tenté de retrouver Antonio Conte à l’Inter, la formation entraînée par Rudi Garcia a ses chances. Et selon Le Parisien, on y croit du côté de l’OL et l’entraîneur rhodanien sait même déjà comment il fera jouer Olivier Giroud. « Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia apprécient Olivier Giroud (...) L’entraîneur imagine un 4-4-2 avec Dembélé et Giroud », explique le quotidien. Il est vrai que l’absence totale de Memphis Depay lors de cette deuxième partie de saison oblige le coach de Lyon à revoir ses plans. Mais visiblement Rudi Garcia sait déjà quoi faire de l’attaquant français de Chelsea.