OL : Genesio prend une décision forte, des conséquences au mercato ?

Dans : OL, Mercato.

Même si Lyon n’a pas été énormément touché par les blessures cette saison, et c’est une nouveauté, Bruno Genesio n’a pas non plus toujours eu un groupe au complet, entre les petits pépins physiques, notamment de Diop ou de Grenier, et les suspensions.

L’entraineur lyonnais a profité de cette présence renforcée pour prendre une décision forte, et qui sera difficilement contestée. En effet, l’absence de Maxwel Cornet dans le groupe pour le match face à Limassol, annoncé ce mercredi, est bien une sanction sportive, confirme-t-on en interne. Il ne pouvait pas forcément en être autrement vue la performance complètement ratée de l’ancien messin face à Montpellier le week-end dernier.

Genesio a donc décidé de frapper fort, comme il l’avait fait plus tôt dans la saison pour calmer Memphis Depay et son jeu trop individualiste. L’attaquant ivoirien va désormais devoir se battre pour récupérer du temps de jeu, surtout que le jeune Maolida pourrait à nouveau se voir offrir sa chance contre Limassol dans le cours du jeu. Cette décision ne manquera toutefois pas d’éveiller les candidats à la venue de Cornet, qui a la cote sur le marché des transferts, et ne sera probablement pas retenu par l’OL en cas d’offre intéressante dès cet hiver. Ce départ pourrait donc mener à un nouveau recrutement offensif, comme le président Aulas l'a laissé entendre récemment.