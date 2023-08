Caletar-Car arrive à Lyon, signature ce mercredi

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato de l'Olympique Lyonnais va reprendre sa marche en avant puisque dans les prochaines heures l'OL devrait enregistrer la signature de Duje Caleta-Car. L'ancien joueur de l'OM est attendu dans les prochaines heures dans la capitale des Gaules.

Le club de John Textor n'a pas vendu de joueur récemment, mais il va tout même investir sur le marché des transferts. En effet, le Telegraph, repris ce mercredi matin par Fabrizio Romano, annonce que Duje Caleta-Car arrive à Lyon et va rejoindre l'effectif de Laurent Blanc une fois qu'il aura passé sa visite médicale. Un an après avoir quitté l'Olympique de Marseille à destination de Southampton pour 8 millions d'euros, le défenseur international croate de 26 ans va revenir en Ligue 1, et plus précisément à l'OL, pour 5 millions d'euros. Le prix que Lyon a déjà payé pour faire signer Clinton Mata et Skelly Alvero.

Caleta-Car à l'OL, les supporters ne sont pas fans

Duje Caleta Car, on his way to medical tests as new OL player from Southampton. Deal will be completed and sealed today. 🔵🔴 #OL



Final fee: €5m. pic.twitter.com/dKzwexY4mP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2023

N'ayant pas l'intention de continuer sa carrière en Championship, après la relégation de Southampton, Duje Caleta-Car n'a pas hésité à accepter l'offre de l'Olympique Lyonnais, même s'il connaît l'antagonisme entre les supporters de l'OL et ceux de l'OM, son ancien club. Et l'annonce de sa venue n'emballe clairement pas les réseaux sociaux, notamment parce qu'une photo a été ressortie où on voit le défenseur croate faire un geste injurieux à destination des tribunes du Groupama Stadium suite au fameux jet de bouteille sur Dimitri Payet. Mais, à ce stade du mercato, certains fans rhodaniens avouent qu'il ne faut pas trop faire la fine bouche, et que l'expérience de Caleta-Car sera bien utile, Laurent Blanc ayant d'ailleurs réclamé des joueurs ayant ce profil.