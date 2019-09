OL : Genesio livre sa recette pour sortir de la crise

Dans : OL, Ligue 1.

Au mois de juin, l’Olympique Lyonnais a misé sur Sylvinho pour remplacer Bruno Genesio, dont le contrat n’a pas été prolongé.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraîneur brésilien connaît des débuts délicats, avec une première grosse crise de résultats (7 matchs toutes compétitions confondues sans victoire). Mais pour Bruno Genesio, ancien de la maison et qui reste très attentif aux résultats de l’OL, le club rhodanien ne doit pas céder à la panique et rester unis afin de sortir de cette spirale ultra-négative.

« Pour moi, la seule solution dans ces moments-là, c’est de rester unis, forts, entre le staff, les dirigeants et les joueurs. Et de travailler. Ça va revenir. Lyon est toujours sorti de ces moments-là. Il y a toujours eu des moments difficiles. On en est sortis. Les choses vont revenir dans l’ordre quand ils vont enchaîner des victoires. Quand je me lève en Chine, avec le décalage horaire, mon premier geste est de regarder les résultats de Lyon. Car je suis avant tout un supporter de l'OL... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai très mal vécu mes premières critiques quand j'étais à sa tête » a confié l’actuel entraîneur du Beijin Guoan sur l’antenne de beIN SPORTS. Reste à voir si Jean-Michel Aulas, Juninho et Sylvinho vont suivre les conseils de Bruno Genesio…