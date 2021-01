OL : Genesio détesté, les joueurs de Lyon n’en pouvaient plus

Dans : OL.

En fin de contrat, Bruno Genesio a officiellement quitté l'Olympique Lyonnais à l'issue de la saison 2018-2019.

Après quatre ans sur le banc et malgré des résultats plutôt corrects, l’entraîneur de 54 ans a quitté son club de cœur en accord avec Jean-Michel Aulas. En dépit d'une bonne adhésion de son vestiaire, Bruno Genesio n’a jamais convaincu les supporters de l’OL, qui lui en ont fait voir de toutes les couleurs durant son aventure dans la capitale des Gaules. Pendant quatre années, le Genesio-bashing du Groupama Stadium n’a pas aidé l’Olympique Lyonnais, et c’est précisément parce qu’il n’avait pas le soutien du public que Bruno Genesio a quitté le Rhône sans regret. Dans une interview accordée à Téléfoot en début de semaine, l’ex-entraîneur du Beijing Guan a révélé qu’à la fin de son cycle à Lyon, les joueurs eux-mêmes ne supportaient plus ce climat délétère entre les supporters et l’entraîneur.

« J'ai décidé d'arrêter parce que je sentais que ça prenait une importance sur le comportement des joueurs et de l'équipe, ce n'était plus tenable. Quand on est rentrés dans le nouveau stade, les supporters attendaient un entraîneur de renom avec un palmarès et ils ont été déçus que ce soit moi qui prenne l'équipe. L'histoire part de là et après on est resté dans ce climat, qui parfois m'a touché » a indiqué Bruno Genesio, lequel est désormais prêt à reprendre du service en Ligue 1… loin de Lyon. « Je suis prêt à entraîner un autre club français que l'OL ». Et c’est sans doute un entraîneur plus complet qui pourrait reprendre du service en Ligue 1 après son expérience chinoise. « La deuxième saison a été plus difficile avec la bulle sanitaire, on était éloignés de nos proches et de nos. Mais c'était une belle opportunité qui s'est présentée. Avec le recul, le fait d'être très loin et d'être coupé de ce qu'on disait en Europe et en France m'a fait du bien ». Avis aux intéressés, Bruno Genesio est disponible…