OL : Les supporters ont tout faux sur Bruno Genesio

Dans : OL.

Entraîneur de l’Olympique Lyonnais de 2015 à 2019 (178 matchs), Bruno Genesio n’a jamais fait l’unanimité parmi les supporters.

Malgré des résultats corrects et un pourcentage de victoires supérieur à 50 %, le natif de Lyon a été la cible de nombreuses critiques de la part des supporters rhodaniens. Globalement épargné par la presse, l’actuel entraîneur du Beijing Guoan en Chine a été contraint de composer avec la défiance de ses propres supporters durant les quatre ans passés sur le banc de l’Olympique Lyonnais. A la longue, ce climat était devenu insupportable pour Bruno Genesio, lequel a carrément été interpellé dans le cadre privé. Le célèbre « Genesio-Bashing » a laissé des traces chez le technicien de 54 ans. Il ne méritait pourtant pas cela selon Rafael, ancien défenseur de l’OL régulièrement utilisé par Bruno Genesio durant son passage sur le banc des Gones.

Interrogé à ce sujet par Le Foot Lyon, l’actuel latéral d’Istanbul Basaksehir a rendu un bel hommage à Bruno Genesio, faisant notamment savoir qu’il s’agissait de l’un des meilleurs entraîneurs qu’il ait eu l’occasion de croiser. « Je suis un vrai fan de Bruno Genesio. J’ai beaucoup aimé travailler avec lui. Je sais que beaucoup de supporters pensent le contraire mais c’est mon avis. J’ai aimé Bruno du fond du cœur. Je pense aussi que c'est un très bon coach, l’un des meilleurs que j’ai connus, c’est sur et certain » a lancé le défenseur brésilien. Un très vibrant hommage qui ne manquera pas de toucher Bruno Genesio, lequel faisait régulièrement part de sa lassitude devant les critiques à Lyon. Et qui appréciera d’autant plus ces beaux compliments de la part de Rafael, lequel a quitté l’OL cet été alors qu’il n’était pas vraiment dans les petits papiers de Rudi Garcia.