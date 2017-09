OL : Genesio dément recevoir des ordres pour composer son groupe

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Présent ce mercredi en conférence de presse, à la veille du match d'Europa League contre l'Atalanta au Groupama Stadium, Bruno Genesio a été interrogé sur le cas Memphis Depay et sur les rumeurs d'une éventuelle ingérence de la direction de l'OL pour imposer l'attaquant néerlandais dans le groupe lyonnais. Pour l'entraîneur rhodanien, tout cela relève du pur fantasme, Bruno Genesio répétant qu'il était totalement libre de prendre ou de ne pas prendre un joueur dans son groupe.

« Quand un joueur n'est pas dans le groupe, ce n'est pas une sanction et cela ne l’a donc pas été pour Memphis. J'essaie simplement d'être juste quand je compose mon groupe. Je ne reçois aucune pression dans mon travail. Tous les joueurs sont susceptibles d'être titulaire, remplaçant ou hors du groupe », a très clairement prévenu Bruno Genesio, qui confirme là ce qu'avait fait savoir Jean-Michel Aulas par Twitter, à savoir que cette éventuelle ingérence des dirigeants dans le sportif était « absurde ». On n'en parle plus.