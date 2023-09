OL ‍: Gattuso arrive, signature prévue mardi ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le futur entraineur de l'Olympique Lyonnais devrait se nommer Gennaro Gattuso, qui a accepté le poste et doit s'engager ce mardi pour remplacer Laurent Blanc. Il y avait urgence.

Le forcing de John Textor est en train de porter ses fruits. L’Olympique Lyonnais semble avoir trouvé son futur entraineur, après deux rendez-vous en peu de temps avec Gennaro Gattuso. John Textor a réussi à trouver un technicien libre, polyglotte et désireux d’accepter le challenge de reprendre en mains une équipe en perdition. Avec l’Italien, il a trouvé une oreille attentive et un joueur capable de secouer le vestiaire, étant donnée sa réputation de « pitbull » quand il était joueur, et cela n’a pas beaucoup changé au regard de ses premières expériences sur le banc. La dernière en date a toutefois été un véritable fiasco à Valence, et depuis, l’ancien milieu de terrain du Milan AC notamment, avait du mal à rebondir. Selon Radio Rossonera, cela va être chose faite, avec une nomination attendue pour mardi, quand les derniers détails seront réglés.

Jorge Mendes est dans le coup !

Gennaro #Gattuso è il favorito per sostituire Laurent Blanc sulla panchina del #Lione 📰



L'allenatore ex #Milan accetterebbe la #Ligue1UberEats a differenza degli altri cinque allenatori contattati prima 🆗👇https://t.co/6X8bCdaiTq — Radio Rossonera (@RadioRossonera) September 10, 2023

Le média italien, visiblement bien informé sur ce dossier, explique que Gattuso est désormais le grand favori pour le poste, alors que John Textor a essuyé au total le refus de cinq techniciens que sont Gallardo, Still, Potter, Glasner et Lopetegui. Inutile de préciser que l’entraineur italien a un agent qui a le nom de Jorge Mendes, désormais ancré à la cheville de John Textor et qui fait beaucoup de business avec le propriétaire américain de l’OL. Cela a eu le don de faciliter les discussions qui vont donc très vite, et devraient déboucher, sauf gros contre-temps, à la nomination de « Rino » ce mardi, qui a quitté son dernier poste le 30 janvier 2023, alors que Valence se battait pour se maintenir en Liga. La situation est encore plus dramatique à Lyon, avec la dernière place actuelle après quatre journées, avec un seul point au compteur et un effectif qui semble déjà à bout de souffle.